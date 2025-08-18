Castelnovo Monti: la presenza di 2.000 persone ha reso indimenticabile la serata Remember Edelweiss

Circa 2.000 persone a ballare, cantare, vivere insieme un momento speciale. Doveva essere festa grande e festa grande è stata la serata Remember Edelweiss, un nome che ai Castelnovesi non più giovanissimi ricorda immediatamente i tempi gloriosi della discoteca che ha animato tante notti appenniniche.

E che da quando ha chiuso “resuscita” in varie forme, e in diversi luoghi, ma sempre con finalità solidali. In questa occasione l’evento ha inteso celebrare i 50 anni della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, ma vi hanno collaborato anche altre realtà quali l’associazione Il Cuore della Montagna (che invece festeggia 25 anni di attività), la Fondazione Don Zanni, la Proloco di Felina e l’Asd Felina, i locali castelnovesi Antico Bar Magnani e Via Roma Bistrò. La serata ha avuto poi il patrocinio del Comune di Castelnovo. Proprio Il Cuore della Montagna, nella persona del fondatore Romeo Ferrari, ha consegnato durante l’evento alcune targhe di ringraziamento alle persone che in questi 25 anni hanno sostenuto ed aiutato l’associazione. Poi una grande “onda verde” ha animato per tutta la serata e la notte il piazzale con vista sulla Pietra di Bismantova, coinvolgendo persone di tutte le età. A partire dal tardo pomeriggio sono stati serviti gli aperitivi, poi la cena sotto le stelle, e dalle 22 via alla grande musica con la Fuori Controllo Live Band, e a seguire il Dj set “inter-generazionale” con Gio Manfre e Giungla, e tutte le hit da ballare dagli anni ’80 ad oggi. Un successo indiscutibile, che si è concluso con l’arrivederci all’anno prossimo.