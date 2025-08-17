domenica, 17 Agosto 2025
Recuperato il corpo del giovane scomparso dopo un tuffo nel bacino idrovoro di Mondine nel mantovano

immagine di repertorio

E’ emerso questa mattina dalle acque del bacino idrovoro in località Mondine a Moglia, il corpo del ragazzo di 24 anni scomparso nel pomeriggio di Ferragosto dopo che si era tuffato assieme ad alcuni amici nelle acque del bacino nel mantovano. Laurentiu Gorea, originario della Romania risiedeva a Modena e lavorava come autotrasportatore in una ditta di Pavullo.

Per due giorni i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio anche di elicotteri, lo hanno cercato senza trovarlo fino a questa mattina quando il corpo del giovane è emerso ed è stato recuperato attorno alle 6:30 dai Vigili del Fuoco. La salma del ragazzo, dopo il consenso del Pubblico ministero, è stata affidata ai familiari.

















Redazione 1

