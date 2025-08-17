domenica, 17 Agosto 2025
Il primo lotto della Tangenziale di Fogliano sarà aperto contestualmente all’avvio della gara per il secondo

Reggio EmiliaViabilita'
Scelta condivisa tra Comune di Reggio Emilia, Provincia e comitato cittadino nell’incontro del 10 luglio. Un’opera da oltre 11 milioni di euro che alleggerirà la frazione da 20.000 veicoli al giorno

Il primo lotto della nuova Tangenziale di Fogliano, concluso di recente dopo il collaudo, sarà aperto al traffico in concomitanza con l’avvio della gara per il secondo lotto, prevista per l’autunno. La decisione è stata condivisa congiuntamente da Comune di Reggio Emilia, Provincia e comitato dei cittadini durante l’incontro del 10 luglio.

«Il percorso della Tangenziale di Fogliano è stato condiviso passo dopo passo con i cittadini e con il Comune di Reggio Emilia – sottolinea il consigliere provinciale delegato a viabilità e infrastrutture Alessandro Santachiara –. La scelta di aprire il primo lotto insieme all’avvio della gara del secondo è arrivata anche su sollecito del comitato, con cui abbiamo sempre mantenuto rapporti aperti e collaborativi, proprio per dare continuità all’opera e garantire da subito una visione complessiva».

Il primo lotto – quasi 2,5 chilometri di nuova viabilità, con tre rotatorie e opere di compensazione ambientale – rappresenta un’infrastruttura strategica attesa da anni. Consentirà di alleggerire la frazione di Fogliano da circa 20.000 veicoli al giorno, anche pesanti, e di aumentare la sicurezza stradale, bypassando un tratto della SP 467 particolarmente critico.

«Non ci sono ritardi – conclude Santachiara – ma un lavoro congiunto che ha visto la collaborazione istituzionale necessaria per un’opera di questa complessità. La Tangenziale di Fogliano è una risposta concreta a un’esigenza storica del territorio».

















