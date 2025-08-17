domenica, 17 Agosto 2025
Il cadavere di un anziano recuperato in un canale a San Martino in Rio

CronacaReggio EmiliaSan Martino in Rio
Questa sera poco prima delle 20:00, in via Stradone a Case Lotti di Stiolo (San Martino in Rio), i Vigili del fuoco hanno recuperato in un canale di bonifica il cadavere di un uomo di 91 anni. Per ora non si conoscono le cause del decesso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i sanitari inviati dal 118 e i Carabinieri.

















