Una massa d’aria gli chiude la vela, 50enne si schianta col parapendio contro le rocce al Cimoncino. E’ grave

Un uomo di 50 anni residente a Montecreto, esperto di volo a vela, nella tarda mattinata di oggi si è recato in località Calvanella, sopra a Pian del Falco per un lancio. In quota c’era un po’ divento e una volta arrivato in una zona compresa tra il Cimoncino e monte La Piazza, una correte discensionale gli ha chiuso la vela e l’uomo ha cominciato a scendere a velocità sostenuta, tanto da urtare contro le rocce, battendo torace, addome e colonna

vertebrale.

Erano circa le 13:00 quando è stato contattato il NUE 112. La Centrale Operativa Emilia Est ha inviato la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cimone e l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un Tecnico di elisoccorso del CNSAS. Il paziente è stato raggiunto in poco tempo dal mezzo aereo. Dopo valutazione da parte del Medico Anestesista, l’uomo è stato trasportato dall’elicottero all’Ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.