Schianto sulla Statale 65 della Futa a Monghidoro: grave un motociclista

Un giovane 29enne è ricoverato in serie condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna, coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 14:00 sulla SS65 della Futa a Monghidoro.

Secondo una prima ricostruzione, un’autovettura avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta e schiantandosi frontalmente contro la motocicletta condotta dal giovane che nell’impatto è stato sbalzato rovinosamente a terra.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente da altri motociclisti. Sul posto sono arrivati i sanitari inviati dal 118 con elisoccorso, ambulanze ed automedica. Il ragazzo è stato quindi elitrasportato in condizioni di massima gravità al Maggiore.