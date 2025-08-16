sabato, 16 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaProseguono a Modena i controlli straordinari della Polizia di Stato disposti dal...





Proseguono a Modena i controlli straordinari della Polizia di Stato disposti dal Questore

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il 15 agosto 2025, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio dedicata in maniera specifica ai parchi cittadini e alle aree limitrofe e finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato effettuato un servizio straordinario a cura della Squadra Volante, con l’ausilio di personale della Polizia Locale.

Il servizio ha interessato oltre il Parco Novi sad, il Parco XXII Aprile e il Giardino Ducale Estense, anche in particolar modo la zona del residence Costellazioni, dello Zetadue e il centro cittadino, nelle aree maggiormente frequentate. L’attività ha portato all’identificazione di 40 persone, di cui 32 cittadini stranieri.

Sempre ieri, la Squadra Volante, a seguito di segnalazione tramite chiamata al 112NUE di un furto ai danni di una donna, si è recata nei pressi di piazza Tien An Men. La donna ha riferito che poco prima, mentre stava pagando la spesa, un uomo le aveva sottratto con violenza una banconota da 20 euro dalle mani, per poi darsi alla fuga.

Nelle immediate vicinanze, gli agenti hanno fermato e identificato  un uomo, corrispondente alla descrizione fornita dalla parte offesa. Il cittadino ivoriano di 32 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dunque denunciato per il reato di furto con strappo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.