sabato, 16 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModenesePrignano: già arrestato per evasione dai domiciliari, dovrà anche rispondere di sostituzione...





Prignano: già arrestato per evasione dai domiciliari, dovrà anche rispondere di sostituzione di persona

Appennino ModeneseCronacaPrignano
Tempo di lettura Less than 1 min.

Nuova ordinanza di custodia in carcere per un 52enne albanese

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Prosegue l’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Prignano sulla Secchia nei confronti del 52enne albanese arrestato il 12 agosto scorso per evasione dagli arresti domiciliari ed attualmente ristretto presso la casa circondariale “Sant’Anna” di Modena.

Il 14 agosto, a seguito della richiesta di aggravamento della misura cautelare già in atto per atti persecutori commessi lo scorso 6 agosto 2025 a Modena nei confronti dell’ex moglie, l’uomo è stato raggiunto da ordinanza di aggravamento della misura cautelare, notificatagli all’interno dell’istituto penitenziario dove si trova tuttora recluso.

Nel corso delle indagini è inoltre emerso che, approfittando dell’evasione, il 52enne era riuscito ad attivare una scheda SIM telefonica a nome della ex coniuge, presentando al gestore una copia dei suoi documenti di identità e spacciandosi per il fratello della donna, condotta per la quale dovrà rispondere anche del reato di sostituzione di persona.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.