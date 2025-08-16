sabato, 16 Agosto 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 17 agosto 2025

Nuvoloso al mattino sul settore centro-orientale ove non si escludono locali rovesci, da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso altrove; nel pomeriggio tendenza a schiarite, eccetto addensamenti cumuliformi in prossimità dei rilievi, ove non si escludono locali rovesci.

Temperature stazionarie le minime con valori compresi tra 21 e 24 gradi, massime senza variazioni di rilievo o in lieve calo, con valori attorno ai 33/36 gradi delle pianure e i 30/32 delle coste. Venti inizialmente deboli variabili con possibili rinforzi, tendenza a provenire prevalentemente da est/nord-est con intensità moderate. Mare generalmente mosso.

(Arpae)

















