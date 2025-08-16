Elenco di chiusure programmate sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 5:00 di martedì 19 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, rotonda della Leona, rotonda Romano Paradisi, via Giuseppe Massarenti e rientrare in Tangenziale allo svincolo 11 San Vitale.

***

Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, sarà chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, dalle 21:00 di lunedì 18 agosto alle 5:00 di venerdì 12 settembre, in modalità continuativa.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 2 Borgo Panigale.

***

Per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di martedì 19 alle 5:00 di mercoledì 20 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, non saranno raggiungibili le uscite degli svincoli 3 Ramo Verde, 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi.

Sarà chiuso il ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14, per chi proviene dal Ramo Verde e chiusa l’entrata verso San Lazzaro/A14 degli svincoli 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Luciano Romagnoli, viale Sandro Pertini, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame; per la chiusura dell’immissione sulla Tangenziale dal Ramo Verde, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli fino all’uscita dello svincolo 2 Borgo Panigale e seguire poi il suddetto percorso.