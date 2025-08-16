E’ morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

domenica, 17 Agosto 2025
Comune di Sassuolo
Top news by Italpress
ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Pippo Baudo. All’età di 89 anni si è spento a Roma il conduttore televisivo, autore televisivo e conduttore radiofonico italiano.
All’anagrafe Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, detto Pippo, era
nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno del 1936. Tra i
presentatori più conosciuti della televisione italiana, aveva
esordito nei primi anni sessanta ed è stato uno dei volti più
importanti della Rai.
