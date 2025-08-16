sabato, 16 Agosto 2025
Bezzecchi in pole a Spielberg, Alex Marquez e Bagnaia in 1^ fila

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) in pole position nel Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2025: 1’28″060 il tempo del pilota italiano, che precede di soli 0″016 la Ducati di Alex Marquez. Terzo Francesco Bagnaia (Ducati) a 0″142. Marc Marquez cade (Ducati) nell’ultimo time attack e termina quarto a 0″160 davanti alla Ktm di Enea Bastianini, quinto a 0″176. Franco Morbidelli (Ducati) ottavo dietro a Fermin Aldeguer (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm).
Ovviamente soddisfatto e felice Bezzecchi. “Ieri sera abbiamo lavorato fino a tardi e siamo riusciti a capire cosa sistemare per la qualifica. Ringrazio tutti gli ingegneri di Aprilia e anche Valentino Rossi, che mi ha dato qualche consiglio importante”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, del pilota Aprilia dopo la pole position nel Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sulla Sprint Race e sulla gara lunga: “Non ho il passo delle Ducati e anche Acosta è molto veloce. Cercherò di partire bene e stare davanti”.
