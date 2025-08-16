24enne di Modena disperso dopo un tuffo in bacino idrico nel mantovano

Un giovane di 24 anni, di origine romena e residente a Modena, risulta disperso dal pomeriggio di Ferragosto, dopo essersi tuffato per un bagno nelle acque del canale di bonifica di Moglia, vicino all’impianto idrovoro di Mondine in provincia di Mantova. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17.

Il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici per pescare e, insieme a loro, si è tuffato nelle acque antistanti l’impianto idrovoro della zona. È stato l’unico a non riemergere. Gli amici hanno immediatamente allertato i soccorsi, contattando il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Moglia, insieme a squadre dei Vigili del fuoco di Suzzara e Mantova. Le operazioni di ricerca sono state poi supportate dai sommozzatori dei Vigili del fuoco di Bologna e Milano, nonché da un elicottero.

Le ricerche effettuate fino a tarda notte non hanno dato esito positivo. Le operazioni sono riprese questa mattina.