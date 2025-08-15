venerdì, 15 Agosto 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 16 agosto 2025

Sereno o poco nuvoloso al mattino con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso della giornata; non si escludono rovesci nella tarda serata sul settore occidentale.

Temperature stazionarie con valori minimi tra i 22/24 gradi e massime attorno a 34/35 gradi; valori inferiori pari a circa 30 gradi sulle coste meridionali. Venti generalmente deboli variabili o a regime di brezza con qualche rinforzo più probabile tra tarda mattinata e pomeriggio. Mare mosso al largo e sul settore meridionale nella prima parte della giornata, tendenza a divenire poco mosso ovunque dal pomeriggio.

















