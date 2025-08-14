giovedì, 14 Agosto 2025
Sulla A1 Direttissima è stato riaperto il tratto compreso tra Badia e l’allacciamento con A1 Milano-Napoli

BolognaCronacaViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
immagine d’archivio

Intorno alle 18:30, sulla A1 Direttissima è stato riaperto il tratto compreso tra Badia e l’allacciamento con A1 Milano-Napoli verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto intorno alle 14:30 all’altezza del km 13 all’interno della galleria Val di Sambro che ha visto coinvolti due mezzi pesanti e che ha provocato la morte di uno dei conducenti, un uomo di 57 anni.

Al momento (18:40) all’interno del tratto interessato il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 3 km di coda per traffico congestionato.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4 Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

 

















Redazione 1

