giovedì, 14 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseRuzzola nella scarpata per fermare il figlio: 50enne soccorso a Castelluccio di...





Ruzzola nella scarpata per fermare il figlio: 50enne soccorso a Castelluccio di Montese

Appennino ModeneseCronacaIn evidenza ModenaMontese
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Ieri, 13 agosto, un padre di 50 anni e figlio di 5 anni stavano giocando in un prato di loro proprietà nei boschi di Castelluccio, frazione del comune di Montese. Il bambino ha iniziato a correre verso una scarpata poco distante e il padre, impaurito, ha inseguito il figlioletto per fermarlo, finendo per ruzzolare lui nella scarpata per diversi metri.

Erano circa le 19:30 quando la moglie ha chiamato il NUE112 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa Emilia Est ha inviato sul posto l’ambulanza di Montese, il Soccorso Alpino e Speleologico stazione monte Cimone con squadra di Fanano e i Vigili del Fuoco.
L’infortunato è stato raggiunto dai soccorritori e dopo valutazione da parte
dell’infermiere, è stato immobilizzato sulla barella e recuperato con tecniche alpinistiche fino al punto dove si trovava l’ambulanza che lo ha poi trasferito all’Ospedale Maggiore di Bologna in codice di media gravità.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.