Modena e Maranello ricordano Enzo Ferrari a 37 anni dalla scomparsa

Modena
Il sindaco di Modena Mezzetti e il sindaco di Maranello Zironi

A trentasette anni dalla morte di Enzo Ferrari, avvenuta il 14 agosto 1988, Modena e Maranello hanno reso omaggio alla sua memoria. Questa mattina il sindaco del capoluogo Massimo Mezzetti e il sindaco della città del Cavallino Luigi Zironi hanno deposto una cesta di fiori sulla tomba del Drake al cimitero di San Cataldo. Più tardi, alle 19, è in programma la messa commemorativa nella chiesa parrocchiale di San Biagio a Maranello.

Anche quest’anno, al cimitero di San Cataldo non sono mancati appassionati, dipendenti ed ex dipendenti della Ferrari.

Nei giorni scorsi il sindaco Mezzetti ha inviato un telegramma al figlio Piero Ferrari, ricordando come il fondatore della casa automobilistica modenese continui a rappresentare “uno dei simboli dell’Italia nel mondo, capace di richiamare tanti appassionati a Modena per scoprire da vicino la sua epopea: un inno alla bellezza, al saper fare e al coraggio di sognare”.

















