I NAS intensificano i controlli nelle strutture per anziani del parmense

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Parma hanno recentemente eseguito

un’ispezione igienico-sanitaria presso una casa residenza per anziani situata nella Bassa Parmense.

L’attività ha consentito di rilevare la non corretta registrazione dei farmaci ad azione stupefacente sul registro di carico e scarico, in violazione della normativa di settore. Al titolare della struttura è stata contestata una violazione amministrativa, con conseguente sanzione pecuniaria di 500 euro.

A Parma, i militari del NAS, congiuntamente a personale dell’Unità di Valutazione Geriatrica

dell’AUSL, hanno effettuato un’ispezione presso due strutture socio-assistenziali per anziani. In entrambe, a fattor comune, è stata riscontrata la presenza di alcuni ospiti con un grado di autosufficienza non compatibile con la tipologia di struttura. Per tale motivo, l’Autorità sanitaria presente ha disposto l’adozione di specifiche prescrizioni volte al ricollocamento degli ospiti in contesti più idonei alle loro condizioni di salute.

Le ispezioni rientrano nell’ambito dell’operazione “Estate Tranquilla 2025”, disposta su tutto il territorio nazionale dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, che prevede l’intensificazione dei controlli presso le strutture socio-assistenziali e di riabilitazione, al fine di verificare che agli anziani ospiti vengano garantiti un’adeguata assistenza, idonee condizioni igienico-sanitarie e il rispetto delle normative vigenti. L’attività proseguirà anche nelle prossime settimane, in considerazione della ridotta presenza di personale dovuta al periodo estivo e dell’aumento della richiesta di assistenza, circostanze che rendono necessario un potenziamento delle verifiche per garantire continuità e qualità del servizio.