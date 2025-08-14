Civago: in difficoltà sulla ferrata Barranco del Dolo, recuperato dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Intervento di soccorso ad un persona bloccata sulla ferrata Barranco del Dolo in prossimità di Civago nell’alto Appennino reggiano. La persona è stata recuperata da Drago 147 del reparto volo dei Vigili del fuoco di Bologna.
Una volta individuato, l’elisoccoritore dei Vigili del Fuoco riusciva a recuperare il pericolante tramite verricello e riportato in buone condizioni di salute nel vicino campo sportivo, dove era presente il personale sanitario per la valutazione delle condizioni. Sul posto anche i Carabinieri.