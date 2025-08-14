giovedì, 14 Agosto 2025
A1 Milano-Napoli: chiusa per cinque ore stanotte l’uscita di Parma provenendo da Milano

RegioneViabilita'
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 5:00 di stanotte, venerdì 15 agosto, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia la stazione di Fidenza sulla stessa A1 o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.

















