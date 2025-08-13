HomeVideo PilloleProcedure d'imbarco per i bambini di Gaza verso l'Italia <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ab9d0603&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ab9d0603' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a803d2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=231&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a803d2' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a1fa5ad7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a1fa5ad7' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad4580c9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad4580c9' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ad0ee066&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0ee066' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a0ec3a8e&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a0ec3a8e' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3f3d80a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=22&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f3d80a' border='0' alt='' /></a> Procedure d’imbarco per i bambini di Gaza verso l’Italia Video Pillole Tempo di lettura Less than 1 min. FacebookTwitterWhatsAppLinkedinEmailStampaTelegram 13 Agosto 2025 ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP Pillole <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ac0f4706&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=10&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac0f4706' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=aa9e9741&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aa9e9741' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a129c241&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=32&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a129c241' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=ad3595e0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=15&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad3595e0' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=ae306e98&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=21&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae306e98' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=aaf6ee36&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=17&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aaf6ee36' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a3e28d12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=18&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3e28d12' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=af5083c5&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=19&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=af5083c5' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/ck.php?n=a9c62c27&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.seidisassuolose.it/www/delivery/avw.php?zoneid=20&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a9c62c27' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a5d5c14a&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=42&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a5d5c14a' border='0' alt='' /></a> <a href='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/ck.php?n=a3f95c40&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv3.modena2000.com/www/delivery/avw.php?zoneid=43&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3f95c40' border='0' alt='' /></a> 13 Agosto 2025 Red IP FacebookInstagramTwitterYoutube Ultime notizie Video Pillole Lampedusa, Save the Children “Inaccettabile la conta dei bimbi morti” Video Pillole 31 bambini in viaggio da Gaza verso l’Italia per essere curati