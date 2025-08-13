mercoledì, 13 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModenesePrignano: evade dai domiciliari dove era per stalking. Ora va in carcere





Prignano: evade dai domiciliari dove era per stalking. Ora va in carcere

Appennino ModeneseCronacaModenaPrignano
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Di nuovo in manette un 52enne di origini albanesi, residente a Prignano sulla Secchia, già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori, arrestato ieri dai Carabinieri della locale Stazione, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo.

I militari, dopo aver approfondito dei sospetti su possibili uscite dal domicilio in orari non consentiti dalle restrizioni applicate, nella tarda mattinata di ieri hanno raggiunto l’abitazione dove lo stesso doveva trovarsi, trovandola vuota.

Pochi minuti dopo, il 52enne è stato così rintracciato nel centro abitato alla guida della propria auto e subito arrestato nella flagranza del reato di evasione.

Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Modena, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.