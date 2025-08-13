mercoledì, 13 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaModena, a piedi in tangenziale in stato confusionale: soccorsa dalla Polizia locale





Modena, a piedi in tangenziale in stato confusionale: soccorsa dalla Polizia locale

CronacaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Vagava a piedi in tangenziale sulla corsia di sorpasso; è stata soccorsa dalla Polizia locale e portata in sicurezza.

L’episodio si è verificato domenica 10 agosto, intorno alle 22, dopo che al Comando sono arrivate segnalazioni da vari automobilisti della presenza di una donna a piedi che camminava sulla complanare Einaudi sulla corsia di sorpasso in direzione della tangenziale Modena-Sassuolo.

La donna, una ventenne residente in città, è stata trovata in stato confusionale ed è stata accompagnata dagli agenti presso il Pronto soccorso di Baggiovara.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.