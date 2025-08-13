giovedì, 14 Agosto 2025
Comune di Sassuolo
Merz “No a modifica confini con la forza in Ucraina”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Sappiamo che l’Ucraina ha bisogno di garanzie di sicurezza, noi dobbiamo continuare a supportare l’esercito ucraino nella difesa del territorio, i confini non devono essere modificati con la forza, questo principio deve essere preservato”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in una conferenza stampa congiunta a Berlino con il presidente Ucraino, Volodymyr Zelensky. La conferenza stampa è seguita agli incontri online sulla situazione in Ucraina a cui hanno preso parte anche i leader europei e il presidente Usa Donald Trump.
(ITALPRESS).
