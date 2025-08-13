mercoledì, 13 Agosto 2025
Flexus e la Banda Bignardi di Monzuno di nuovo insieme

Appennino Bolognese
Sono passati tanti anni da quando i Flexus hanno incontrato la Banda Bignardi di Monzuno, grazie alla lungimiranza di Danilo Malferrari de “LE NUVOLE”.

Da lì sono nati tanti spettacoli e progetti insieme.

Il concerto, che si svolgerà giovedì 21 agosto a Monte Sole presso Il Poggiolo, rivisita alcune delle canzoni più popolari di Faber, da Geordie a Marinella, da Ottocento a Don Raffaé fino ad arrivare a “Volta la carta” e “Il pescatore”, in un vortice in cui le sonorità della banda, diretta dal maestro Alessandro Marchi, incontrano il rock d’autore dei Flexus.

Non mancherà “E allora tu” il pezzo originale della band carpigiana, inserito nell’ultimo album “Le orchestre non suonano più”, che vede proprio la collaborazione dei musicisti della Banda Bignardi.

Un concerto pieno di emozione ed energia, dove i capolavori di De André vengono riletti con originalità, a cavallo tra sonorità diverse.

 

















Redazione 1

