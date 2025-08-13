Ferragosto a Modena con sito Unesco, mostre e musei aperti

Nel ponte che accompagna Ferragosto, da venerdì 15 a domenica 17 agosto, modenesi e visitatori potranno godersi la città andando alla scoperta dei tesori storici, artistici e culturali di Modena, dal sito Unesco di piazza Grande, con la Ghirlandina, la Cattedrale, i Musei del Duomo, al Museo Civico, con il percorso immersivo Avia Pervia, fino alla Galleria Estense e alle mostre di Ago. Tutte le visite si possono prenotare attraverso il portale visitmodena.it

Nel sito Unesco, si può salire sulla Ghirlandina da venerdì 15 a domenica 17, con orario continuato, dalle 9.30 alle 19. L’ingresso è a pagamento (il biglietto intero costa 6 euro e si paga direttamente in Torre anche attraverso il Pos con prenotazione obbligatoria attraverso il sito visitmodena.it; previste anche riduzioni e ingressi gratuiti). Nello specifico, venerdì 15 è prevista alle ore 17 anche una “visita combo” alla torre e alle Sale Storiche di Palazzo comunale (gratuita previo pagamento dei biglietti di ingresso alla Torre e alle Sale Storiche).

Sono aperte per il ponte anche le Sale storiche del Palazzo comunale: venerdì 15 e domenica 17 agosto solo su prenotazione con ingressi alle 15.15; 16; 16.45; 17.30; 18.15 (biglietto 5 euro); sabato 16 apertura dalle 13 alle 15 con ingresso gratuito.

Per tutto il ponte si può anche partecipare a visite guidate (su prenotazione e al costo di 5 euro a persona) all’Acetaia comunale: da venerdì 15 a domenica 17 agosto visite guidate alle 10.30; 11.30; 15.30 e 16.30; sabato 16, alle 14.30, visita guidata in inglese.

Il Nuovo Diurno di piazza Mazzini è aperto da venerdì 15 a domenica 17 agosto dalle 9.30 alle 19 con ingresso gratuito.

Anche quest’anno, i Musei del Duomo rimangono aperti nel giorno della festività religiosa dell’Assunzione di Maria, il 15 agosto, con orari di visita dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18; sabato 16 e domenica 17 agosto apertura dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. L’ingresso è a pagamento, la biglietteria chiude mezz’ora prima dell’orario di chiusura del museo.

A Palazzo dei Musei, si può visitare il Museo Civico che anche quest’anno rimane aperto tutta l’estate proponendo iniziative, a ingresso gratuito, dedicate alla scoperta e all’approfondimento del patrimonio esposto al piano terra del Palazzo dei Musei nella Gipsoteca Giuseppe Graziosi e nel Lapidario Romano del Museo Civico, oltre a colazioni e aperitivi che accompagnano ogni incontro grazie alla collaborazione del Bar Mosaico. Nel ponte di Ferragosto, da venerdì a domenica, il Museo sarà aperto dalle 9 alle 13, a pagamento. La Gipsoteca Graziosi, invece, è visitabile venerdì 15 e sabato 16 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 (alla sera a pagamento); domenica 17 agosto è visitabile dalle 9 alle 13 con ingresso a pagamento. Medesimi orari anche per il percorso immersivo Avia Pervia che conduce il visitatore nella storia della città e del museo.

Nel palazzo è aperta, con ingresso a pagamento, anche la Galleria Estense: venerdì 15 e domenica 17 agosto dalle 10 alle 18; sabato 16 agosto dalle 8.30 alle 19.30 (per informazioni: gallerie-estensi.beniculturali.it/galleria-estense-modena).

Per Ago, da mercoledì 13 a domenica 17 agosto, dalle 15 alle 19, si possono visitare sia la mostra antologica di Donato Piccolo “L’arte del pensiero meccanico” a Palazzo Santa Margherita sia “Paradise Lost” degli artisti David Allen Burns e Austin Young, il duo californiano dei Fallen Fruit, alla Palazzina dei Giardini ducali. L’allestimento, curato da Francesca Fontana, è stato realizzato ispirandosi a collezioni storiche del Museo della Figurina dove è collocata un’altra sezione della mostra accanto alla collezione permanente. È disponibile gratuitamente un Family kit per una visita in modo giocoso insieme ai bambini. Ingresso 10 euro (7 euro per i residenti in provincia di Modena, ridotto 5 euro), valido per entrambe le sedi. La mostra “L’arte del pensiero meccanico” curata da Lorenzo Respi, invece, è a ingresso libero e termina il 24 agosto. I fenomeni fisici che vengono utilizzati nelle sculture robotiche e nelle opere di Piccolo sono illustrati in un Activity kit (a cura di Popmed, 5 euro) che propone anche giochi, quiz e strumenti, come una bussola per sperimentare l’elettromagnetismo.

Aperti anche il Museo Enzo Ferrari (tutti i giorni, dalle 9 alle 19, ingresso a pagamento; www.ferrari.com/it-IT/museums/enzo-ferrari-modena) e la Casa Museo Luciano Pavarotti in stradello Nava (tutti i giorni dalle 10 alle 18; ultimo ingresso alle 17.15; www.casamuseolucianopavarotti.it).

CON L’ESTATE MODENESE TRA OPERETTA, MUSICA E CINEMA

Appuntamenti in piazza Sant’Agostino con “La vedova allegra” e narrazioni di fiabe e favole. Tre appuntamenti al Super Cinema Estivo e al parco Amendola si omaggia il cantautore Daolio

Il Ferragosto a Modena trascorre tra operette, musica, narrazione e cinema con gli appuntamenti dell’Estete modenese, quest’anno nell’ambito di “santAGOstino, una piazza per la cultura”, il progetto che vede insieme Comune di Modena, Fondazione di Modena e Fondazione Ago, con il sostegno del Gruppo Hera.

Venerdì 15 agosto, in piazza Sant’Agostino, alle 21.30, è in programma Ferragosto all’Opera con “La vedova allegra”, un’operetta spumeggiante e divertente con l’Ensemble Momus diretto dal Maestro Stefano Seghedoni (a cura del Salotto Culturale Modena). Alle 21, al parco Amendola, è in programma il tributo al cantautore Augusto Daolio con la David Merighi Band, a cura di Modena Terzo Mondo. Alle 21.15, invece, al Super Cinema Estivo, in piazza Panini, si proietta il film commedia “10 giorni con i suoi” di Alessandro Genovesi.

Sabato 16 agosto viene proiettato, sempre al Super Cinema Estivo, “La trama fenicia”, commedia drammatica diretta da Wes Anderson.

Domenica 17 agosto, in piazza Sant’Agostino, ore 21.30, è in programma “E vissero (quasi) tutti felici e contenti!”, brillante e curiosa narrazione su favole e fiabe con Andrea Ferrari. Alle 21.15, al Super Cinema Estivo, si proietta la pellicola drammatica “Le assaggiatrici” di Silvio Soldini.

Tutti gli eventi sono gratuiti, mentre le proiezioni del Super Cinema estivo sono a pagamento. Il programma completo si trova sul sito del Comune (www.comune.modena.it).