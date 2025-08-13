mercoledì, 13 Agosto 2025
Comune di Sassuolo
Escursionista soccorso sulla via degli Dei a Casalecchio di Reno

BolognaCasalecchio di RenoCronaca
Tempo di lettura 1 min.
É partito dalla provincia di Padova per percorrere, insieme ad una decina di amici, la via degli Dei. Arrivato al Parco Talon, comune di Casalecchio di Reno, ha imboccato il tratto di sentiero che porta verso Borgonuovo di Sasso Marconi. Come noto, il ponte blu è ancora chiuso al transito pedonale e in quella zona ci sono state alcune variazioni rispetto al
tracciato originale del sentiero. Mentre stava procedendo lungo quel camminamento modificato é caduto a terra, procurandosi un doloroso trauma ad una gamba che non gli ha più consentito di proseguire.

Poco prima delle 14:00 gli amici hanno chiamato il NUE 112 per chiedere aiuto. La Centrale Operativa Emilia Est ha inviato sul posto la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Rocca di Badolo. La comitiva di escursionisti è stata raggiunta dalla squadra territoriale con infermiere. Dopo valutazione da parte dei tecnici, tenuto conto anche del forte dolore del malcapitato, é stato richiesto l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS, che arrivato sul posto ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non é atterrabile. Dopo aver immobilizzato l’arto dolorante il paziente, un ragazzo 23enne residente a Montegrotto Terme (PD) é
stato recuperato sempre con il verricello e trasportato all’ Ospedale Maggiore di Bologna.

















Redazione 1

