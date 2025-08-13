giovedì, 14 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaDistrugge bottiglie e arredi di un bar della stazione storica di Reggio...





Distrugge bottiglie e arredi di un bar della stazione storica di Reggio Emilia: denunciato

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

In evidente stato di alterazione psicofisica, sarebbe entrato in un bar nei pressi della stazione ferroviaria di Reggio Emilia e, senza motivo apparente, avrebbe danneggiato suppellettili del locale, lanciando gli oggetti presenti sul bancone, rompendo delle bottiglie in vetro di liquore ed un vaso. Giungevano sul posto i carabinieri della sezione radiomobile, allertati dal titolare del locale, i quali individuavano ed identificavano il presunto responsabile dell’illecita condotta.

È successo nella mattinata dell’8 agosto scorso, quando i militari sono intervenuti presso un bar di piazzale Marconi a seguito della segnalazione del titolare che lamentava la presenza di una persona esagitata. Sul posto i militari avrebbero trovato numerosi cocci di vetro e scaffali danneggiati, con diverse bottiglie di liquore infrante. Il titolare avrebbe riferito che, pochi minuti prima, l’uomo entrato nel locale aveva iniziato a lanciare oggetti presenti sul bancone, rompendo bottiglie e un vaso in vetro, per poi allontanarsi di pochi metri dal locale, pertanto il titolare dell’esercizio pubblico, lo indicava agli operanti. L’uomo veniva raggiunto ed identificato in un 25enne egiziano, senza fissa dimora. Alla luce dei fatti, i militari acquisivano a carico del giovane elementi circa la sua presunta responsabilità in ordine al reato di danneggiamenti, circostanza per cui, l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.