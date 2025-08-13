Controlli sulla copertura assicurativa delle auto: a Reggio Emilia fermati dalla Polizia locale 6 veicoli in un giorno

I controlli stradali mirati per garantire la sicurezza, messi in campo dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia hanno portato nella mattinata di ieri, martedì 12 agosto, ad individuare e sanzionare sei vetture prive della regolamentare copertura assicurativa. Le verifiche sono state condotte grazie al supporto del Targa system, un occhio elettronico che, montato su una vettura di servizio, verifica in tempo reale l’assicurazione, la revisione e l’eventuale presenza di denunce per furto dei mezzi presenti sulla strada.

I controlli hanno toccato le principali arterie viabilistiche della città, dalla via Emilia a via Gramsci: sei i mezzi fermati perché privi di copertura assicurativa. Due conducenti, i cui mezzi avevano la copertura assicurativa scaduta da meno di 30 giorni, hanno evitato il sequestro dell’auto, rimediando a una, seppur grave, dimenticanza. In questo caso, infatti, il codice della strada prevede che con il pagamento tempestivo del verbale, ridotto alla metà rispetto agli 866,00 euro e il rinnovo immediato della copertura assicurativa, il conducente possa evitare il sequestro del mezzo. Sono state invece sottoposte a sequestro una Panda e a una Suzuki entrambe con l’assicurazione scaduta da alcuni mesi.

Infine, un verbale più consistente è toccato invece a due uomini alla guida rispettivamente di una Fiat Multipla e di una Hyundai che, grazie agli accurati controlli condotti dalla pattuglia, sono risultati recidivi e fermati già due volte per aver circolato senza assicurazione. A loro carico l’articolo 213 del Codice della strada prevede, oltre a una sanzione da 1.984,00 a 3.968,50 euro, la confisca del mezzo e la revoca della patente di guida.

I controlli della Polizia locale per garantire la sicurezza stradale sul territorio reggiano proseguiranno nei prossimi giorni anche con l’ausilio della strumentazione tecnologica.