Cerreto: soccorritori alla ricerca di un bikers 74enne, poi rientrato a casa autonomamente

Questa mattina all’alba, i soccorritori sono stati impegnati sull’Appennino reggiano, nella zona di Busana nel comune di Ventasso, alla ricerca di un mountain bikers di 74 anni residente in provincia di Reggio Emilia, partito in bicicletta da Busana per raggiungere la sua seconda casa in zona Cerreto Laghi, senza però arrivare.

A dare l’allarme ai Carabinieri, poco prima della 4 di questa mattina, è stata la moglie, preoccupata per il ritardo. L’uomo è poi rientrato presso la sua abitazione di Cerreto Laghi intorno alle 7:00, autonomamente e senza nessun problema sanitario.

Sul posto hanno lavorato i tecnici e i cinofili del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Cusna e i Vigili del Fuoco.