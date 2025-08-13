6 anni di spaccio documentando, due uomini arrestati dai carabinieri nel reggiano

Avrebbero posto in essere, tra il 2018 e il 2025, un’attività di spaccio di droga nel territorio reggiano che ha visto la cessione di oltre mille dosi, in prevalenza cocaina ma anche marjuana ed hascisc. Si tratta di due uomini nordafricani di 35 e 42 anni, i quali, a seguito di un’intensa e proficua attività d’indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Gattatico, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine è partita nel gennaio 2025, quando uno degli odierni indagati, è stato arrestato in flagranza dai militari della stazione di Gattatico, i quali nel corso di un servizio perlustrativo notavano il 35enne salire a bordo di un’autovettura davanti a un locale pubblico, e quando i militari hanno intimato l’alt, lo stesso gettava fuori dal finestrino tre involucri contenenti cocaina. La successiva perquisizione del veicolo e dei suoi occupanti permetteva di rinvenire un ulteriore involucro di cocaina in possesso del 35enne. A seguito della perquisizione domiciliare, venivano rinvenuti e sequestrati circa 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, la somma di circa 10.000 euro in contanti; materiale per il confezionamento (forbici, bustine di plastica tagliate); un telefono cellulare con contatti ritenuti collegati all’attività di spaccio.

La proficua attività investigativa, supportata dall’analisi dei contatti telefonici e dalle dichiarazioni degli assuntori, ha consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi a carico di due degli indagati, ritenuti responsabili di un’intensa attività di spaccio posta in essere nel periodo compreso tra il 2018 e il 2024. In particolare, sono state documentate oltre mille cessioni di sostanze stupefacenti, e un giro d’affari consistente. La sostanza veniva ceduta anche gratuitamente in alcune occasioni, con l’obiettivo di consolidare i rapporti con gli acquirenti.

La Procura reggiana, condividendo con le risultanze investigative dei Carabinieri della Stazione di Gattatico ha richiesto e ottenuto dal GIP del Tribunale l’applicazione nei confronti dei due uomini della misura cautelare degli arresti domiciliari. Ieri mattina i militari della Stazione dei carabinieri di Gattatico, ricevuta l’ordinanza applicativa della misura, vi hanno dato esecuzione, sottoponendo al provvedimento cautelare i due uomini. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.