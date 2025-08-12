martedì, 12 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressUniversità, Bernini firma decreto per 1.774 posti a odontoiatria





Università, Bernini firma decreto per 1.774 posti a odontoiatria

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Università, Bernini firma decreto per 1.774 posti a odontoiatria

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto che definisce i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria per il prossimo anno accademico, 2025/2026.

In totale i posti disponibili sono 1.774, di questi 1.224 sono riservati alle università statali, mentre 550 agli atenei non statali. Rispetto allo scorso anno accademico i posti a disposizione sono 239 in più.

Quest’anno l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria seguirà la modalità del semestre aperto, che prevede l’iscrizione libera e la frequenza di tre insegnamenti – Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.
Al termine delle lezioni, si terranno i relativi esami fissati per il 20 novembre e il 10 dicembre 2025. In base ai voti delle prove, sarà formata una graduatoria nazionale di merito.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.