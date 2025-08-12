Incendio Vesuvio, partita la colonna mobile dell’Emilia-Romagna per supportare la Regione Campania

Su richiesta del Dipartimento nazionale della Protezione civile, questa mattina è partita dall’Emilia-Romagna la colonna mobile regionale diretta in Campania per affiancare le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo che da giorni interessa il Parco del Vesuvio, in provincia di Napoli.

Il contingente, operativo da domani e fino al 16 agosto, è composto da 20 volontari e volontarie suddivisi in 6 squadre appartenenti ai Coordinamenti di Protezione civile di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini, insieme a due funzionari dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

La colonna mobile è equipaggiata con pick-up Ford Ranger dotati di moduli antincendio, minibus Ducato e un camion Volvo 4×4 con cisterna da 4.000 litri.

“Il sistema regionale è sempre pronto a rispondere, con tempestività e competenza, alle richieste di aiuto provenienti da ogni parte d’Italia- ha dichiarato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. A nome della Regione ringrazio tutti i volontari e le volontarie che mettono ogni giorno a disposizione tempo ed energie per proteggere il territorio e le comunità colpite. Il loro impegno, insieme a quello dei tecnici dell’Agenzia regionale e di tutto il personale delle altre colonne mobili regionali, mi auguro sia determinante per riportare sotto controllo l’emergenza”.