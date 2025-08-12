In giro armato di coltello: denunciato a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Durante la mattina di sabato 9 agosto, gli operatori delle Volanti della Questura di Reggio Emilia hanno denunciato un 34enne di origini gambiane per porto abusivo di armi.
Poco dopo le 9:00, infatti, durante l’attività di controllo del territorio, transitando in Piazzale Marconi in prossimità dell’Ufficio Postale, l’attenzione della Volante veniva attirata da una donna che, in tono concitato, riferiva di aver visto un soggetto extracomunitario che impugnava un coltello da cucina in prossimità di un bar della zona.
Gli operatori della Volante si mettevano subito alla ricerca del giovane, sulla base dell’accurata descrizione fornita dalla donna. E poco dopo riuscivano a rintracciare un 34enne corrispondente alla descrizione e immediatamente lo fermavano per procedere al controllo.
Occultato all’interno dello zaino, indossato sulle spalle, veniva trovato un coltello da cucina corrispondente alla descrizione fornita dalla donna. Pertanto l’uomo veniva accompagnato presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti.
Al termine degli adempimenti, il 34enne, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, veniva denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi.