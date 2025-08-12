Il nuovo volto degli uffici postali dei piccoli comuni reggiani

Da circa due anni gli uffici postali dei piccoli comuni della provincia di Reggio Emilia stanno cambiando volto. L’attuazione del progetto Polis, approvato con il decreto-legge 59/2021 e finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni dell’azienda, rappresenta un vero e proprio cambiamento per il territorio grazie all’erogazione di nuovi servizi essenziali che impattano positivamente sulla vita economica e sociale di migliaia di cittadini che vivono lontano dall’agglomerato urbano-industriale della città di Reggio Emilia.

Poste Italiane continua ad essere un punto di riferimento per i cittadini, le imprese, le attività commerciali e le istituzioni dei piccoli comuni. In una provincia dove il 74% dei comuni rientra in questa categoria, Polis riveste un’importanza strategica particolare. Ad oggi, infatti, dei 37 interventi di ammodernamento degli uffici postali in provincia di Reggio Emilia, più dell’80% sono stati completati. Questi interventi sono finalizzati a ottimizzare la fruizione degli uffici postali, il miglioramento del comfort ambientale, il risparmio energetico e la facilitazione dell’accesso ai servizi per tutti i segmenti di clientela, oltre all’aumento del livello di sicurezza, a cui si aggiunge la fruizione di servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Già oggi nei 37 uffici postali Polis della provincia di Reggio Emilia i cittadini possono richiedere allo sportello e in alcuni uffici postali come Brescello, Carpineti e Campagnola Emilia anche in modalità self grazie a totem digitali, una vasta gamma di servizi che spazia dai certificati pensionistici a quelli giudiziari, anagrafici e di stato civile. Questi servizi si aggiungono a quelli postali e finanziari tradizionali, trasformando così le sedi in veri e propri sportelli unici di prossimità. Inoltre, in 15 uffici postali della città di Reggio Emilia e in questi 37 uffici postali Polis è attivo anche il servizio di rinnovo e rilascio dei passaporti, che sta riscuotendo grande apprezzamento come testimoniato dai numeri importanti di richieste come le oltre 300 erogazioni per l’ufficio di Castelnovo ne Monti. Oltre ai servizi digitali attivi e alle nuove sedi rinnovate, secondo la metodologia innovativa True Value, che consente di coniugare la prospettiva finanziaria a quella della sostenibilità, per misurare l’efficacia dei progetti in termini di benefici, principalmente per la collettività, Poste Italiane punta strategicamente anche all’efficienza e alla sostenibilità energetica dei propri immobili attraverso l’installazione di colonnine di ricarica per le auto elettriche negli uffici postali di Fabbrico, Poviglio e Reggiolo e l’installazione di sistemi fotovoltaici composti da moduli posizionati sul tetto delle sedi di Cavriago, Rolo e Rubiera. Nei prossimi mesi verranno installate altre colonnine e altri impianti fotovoltaici in altre sedi postali dei comuni coinvolti nel progetto. Con questi risultati l’azienda dimostra ancora una volta di essere al servizio dell’Italia e si conferma punto di riferimento per il territorio e la comunità.