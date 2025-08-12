martedì, 12 Agosto 2025
Il fiuto di Ares va ancora a segno: oltre 6 etti tra cocaina e marijuana rinvenuti a Bologna, zona via Muggia

Il fiuto del cane Ares non sbaglia un colpo e va ancora a segno. Questa mattina, infatti, la Polizia Locale durante un controllo con l’unità cinofila nella zona di via Muggia, interessata da fenomeni di degrado, spaccio e consumo di stupefacenti, ha rinvenuto sette panetti di hashish, cinque involucri di marijuana e un involucro di cocaina per un totale di oltre sei etti di sostanza stupefacente, dal valore di circa 7500 euro.

In questo caso è stato decisivo il fiuto dell’agente a quattro zampe Ares, che ha scovato in punti diversi, nelle siepi presenti lungo la via, occultati dal fogliame, la presenza della sostanza stupefacente. I controlli da parte della Polizia Locale nei punti più critici della città continueranno anche nei prossimi giorni.

















