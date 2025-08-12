Continuano i controlli della Questura di Bologna: sale slot irregolari nel mirino

Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione, per cinque giorni, delle autorizzazioni di un pubblico locale sito in via dell’Arcoveggio a Bologna, in quanto ha consentito l’esercizio di gioco lecito d’azzardo senza rispettare le dovute prescrizioni.

In particolare durante diversi servizi di prevenzione finalizzati al rispetto del regolamento per il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo e lecito, il personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura ha appurato che il responsabile del locale non ha ottemperato al regolamento stabilito dall’Ordinanza Sindacale e ha consentito l’accensione e/o l’apertura degli apparecchi e congegno automatici “V.L.T.” oltre gli orari normalmente consentiti.

Il proprietario dell’attività è stato già diffidato dalla Polizia Municipale il 21 febbraio 2023 e il 28 novembre 2024, mentre dalla Divisione PAS il giorno 14 aprile 2025 per gli stessi motivi.

Per quanto detto, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento in oggetto, di una durata pari a 5 giorni, al fine di tutelare interessi pubblici primari quali la salute e l’ordine pubblico.