martedì, 12 Agosto 2025
17.1 C
Ausl di Reggio Emilia: chiusure estive e orari ridotti di servizi e sportelli

Appennino ReggianoReggio EmiliaSanitàScandiano
Tempo di lettura 1 min.
santa maria nuova reIn occasione dell’imminente ponte di Ferragosto e in alcune date delle settimane seguenti è prevista la riduzione di orario e la chiusura di alcuni sportelli e servizi.

 

Distretto di Reggio Emilia

Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:

  • Neuropsichiatria infantile territoriale e centro autismo;
  • Casa della Comunità di Castelnovo di Sotto;
  • URP della Casa della Comunità Ovest;
  • Ufficio protesica;
  • Servizio telefonico pre-ricovero chirurgico Arcispedale Santa Maria Nuova;

osservano alcuni giorni di chiusura estiva i seguenti:

  • Servizio Pediatria di Comunità, dal 9 al 16 agosto;
  • Servizio presidi per incontinenza, dall’11 al 16 agosto;
  • Consultorio salute donna di Puianello: giornate 12/19/26 agosto e 2 settembre;
  • Open G: giornate 16/23 agosto e 13/27 settembre;

Giovedì 14 agosto è prevista chiusura anticipata alle ore 14:00 per gli uffici amministrativi e la segreteria della Direzione di Presidio ospedaliero, le Cure primarie e l’Ufficio Protesica tutti con sede all’ex-Ospedale Spallanzani; stessa riduzione di orario sarà osservata dalle segreterie dei reparti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

È prorogato l’orario estivo dell’URP dell’Arcispedale Santa Maria Nuova sino al 27 settembre (lun-ven 7:30-14:50).

 

Distretto di Scandiano

Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:

  • Sportelli CUP e SAUB

Il Centro Prelievi sarà regolarmente aperto.

 

Distretto di Montecchio

Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:

  • Ufficio Protesica;
  • URP;
  • Uffici amministrativi Cure primarie e segreteria di distretto;
  • Consultorio familiare;
  • Sevizio di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza;
  • Sportelli Cup, Saub e Centro prelievi all’Ospedale Franchini;

Le attività del Servizio Infermieristico Domiciliare, del Centro di Salute Mentale e del Servizio Dipendenze Patologiche si svolgeranno regolarmente.

 

Distretto di Guastalla

  • il 16 agosto a Guastalla gli sportelli CUP/SAUB saranno operativi solo per l’accettazione dei prelievi e le richieste di visite ed esami urgenti;
  • a Brescello il CUP e il Punto di prelievo osserveranno alcuni giorni di chiusura nel periodo 8/12 settembre;

 

Distretto di Correggio

Osserveranno un giorno di chiusura:

  • a Fabbrico il 14 Agosto il Cup e il Centro prelievi;
  • a Correggio il 16 agosto il CUP, il SAUB, il Centro prelievi e l’URP;

 

Distretto di Castelnovo ne’ Monti:

  • il 16 agosto osserveranno un giorno di chiusura gli uffici amministrativi distrettuali;

Gli sportelli Cup/Saub saranno regolarmente operativi.

















Redazione 1

