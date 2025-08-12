Ausl di Reggio Emilia: chiusure estive e orari ridotti di servizi e sportelli

santa maria nuova reIn occasione dell’imminente ponte di Ferragosto e in alcune date delle settimane seguenti è prevista la riduzione di orario e la chiusura di alcuni sportelli e servizi.

Distretto di Reggio Emilia

Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:

Neuropsichiatria infantile territoriale e centro autismo;

Casa della Comunità di Castelnovo di Sotto;

URP della Casa della Comunità Ovest;

Ufficio protesica;

Servizio telefonico pre-ricovero chirurgico Arcispedale Santa Maria Nuova;

osservano alcuni giorni di chiusura estiva i seguenti:

Servizio Pediatria di Comunità, dal 9 al 16 agosto;

Servizio presidi per incontinenza, dall’11 al 16 agosto;

Consultorio salute donna di Puianello: giornate 12/19/26 agosto e 2 settembre;

Open G: giornate 16/23 agosto e 13/27 settembre;

Giovedì 14 agosto è prevista chiusura anticipata alle ore 14:00 per gli uffici amministrativi e la segreteria della Direzione di Presidio ospedaliero, le Cure primarie e l’Ufficio Protesica tutti con sede all’ex-Ospedale Spallanzani; stessa riduzione di orario sarà osservata dalle segreterie dei reparti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.

È prorogato l’orario estivo dell’URP dell’Arcispedale Santa Maria Nuova sino al 27 settembre (lun-ven 7:30-14:50).

Distretto di Scandiano

Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:

Sportelli CUP e SAUB

Il Centro Prelievi sarà regolarmente aperto.

Distretto di Montecchio

Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:

Ufficio Protesica;

URP;

Uffici amministrativi Cure primarie e segreteria di distretto;

Consultorio familiare;

Sevizio di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza;

Sportelli Cup, Saub e Centro prelievi all’Ospedale Franchini;

Le attività del Servizio Infermieristico Domiciliare, del Centro di Salute Mentale e del Servizio Dipendenze Patologiche si svolgeranno regolarmente.

Distretto di Guastalla

il 16 agosto a Guastalla gli sportelli CUP/SAUB saranno operativi solo per l’accettazione dei prelievi e le richieste di visite ed esami urgenti;

a Brescello il CUP e il Punto di prelievo osserveranno alcuni giorni di chiusura nel periodo 8/12 settembre;

Distretto di Correggio

Osserveranno un giorno di chiusura:

a Fabbrico il 14 Agosto il Cup e il Centro prelievi;

a Correggio il 16 agosto il CUP, il SAUB, il Centro prelievi e l’URP;

Distretto di Castelnovo ne’ Monti:

il 16 agosto osserveranno un giorno di chiusura gli uffici amministrativi distrettuali;

Gli sportelli Cup/Saub saranno regolarmente operativi.