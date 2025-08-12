Ausl di Reggio Emilia: chiusure estive e orari ridotti di servizi e sportelli

santa maria nuova reIn occasione dell’imminente ponte di Ferragosto e in alcune date delle settimane seguenti è prevista la riduzione di orario e la chiusura di alcuni sportelli e servizi.
Distretto di Reggio Emilia
Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:
- Neuropsichiatria infantile territoriale e centro autismo;
- Casa della Comunità di Castelnovo di Sotto;
- URP della Casa della Comunità Ovest;
- Ufficio protesica;
- Servizio telefonico pre-ricovero chirurgico Arcispedale Santa Maria Nuova;
osservano alcuni giorni di chiusura estiva i seguenti:
- Servizio Pediatria di Comunità, dal 9 al 16 agosto;
- Servizio presidi per incontinenza, dall’11 al 16 agosto;
- Consultorio salute donna di Puianello: giornate 12/19/26 agosto e 2 settembre;
- Open G: giornate 16/23 agosto e 13/27 settembre;
Giovedì 14 agosto è prevista chiusura anticipata alle ore 14:00 per gli uffici amministrativi e la segreteria della Direzione di Presidio ospedaliero, le Cure primarie e l’Ufficio Protesica tutti con sede all’ex-Ospedale Spallanzani; stessa riduzione di orario sarà osservata dalle segreterie dei reparti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova.
È prorogato l’orario estivo dell’URP dell’Arcispedale Santa Maria Nuova sino al 27 settembre (lun-ven 7:30-14:50).
Distretto di Scandiano
Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:
- Sportelli CUP e SAUB
Il Centro Prelievi sarà regolarmente aperto.
Distretto di Montecchio
Osserveranno un giorno di chiusura il 16 agosto:
- Ufficio Protesica;
- URP;
- Uffici amministrativi Cure primarie e segreteria di distretto;
- Consultorio familiare;
- Sevizio di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza;
- Sportelli Cup, Saub e Centro prelievi all’Ospedale Franchini;
Le attività del Servizio Infermieristico Domiciliare, del Centro di Salute Mentale e del Servizio Dipendenze Patologiche si svolgeranno regolarmente.
Distretto di Guastalla
- il 16 agosto a Guastalla gli sportelli CUP/SAUB saranno operativi solo per l’accettazione dei prelievi e le richieste di visite ed esami urgenti;
- a Brescello il CUP e il Punto di prelievo osserveranno alcuni giorni di chiusura nel periodo 8/12 settembre;
Distretto di Correggio
Osserveranno un giorno di chiusura:
- a Fabbrico il 14 Agosto il Cup e il Centro prelievi;
- a Correggio il 16 agosto il CUP, il SAUB, il Centro prelievi e l’URP;
Distretto di Castelnovo ne’ Monti:
- il 16 agosto osserveranno un giorno di chiusura gli uffici amministrativi distrettuali;
Gli sportelli Cup/Saub saranno regolarmente operativi.