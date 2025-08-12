martedì, 12 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCavriagoAggressione a due Carabinieri: arrestato, convalida e immediata liberazione: lo sdegno del...





Aggressione a due Carabinieri: arrestato, convalida e immediata liberazione: lo sdegno del SIM Carabinieri

CavriagoCronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Cavriago – “Il SIM Carabinieri esprime profonda indignazione per quanto accaduto nelle scorse ore, quando due militari dell’Arma sono rimasti feriti a seguito di una violenta aggressione durante un intervento di servizio.

Nonostante la gravità dei fatti e la convalida dell’arresto dell’aggressore, si è assistiti all’ennesima  immediata liberazione. Un epilogo che suscita sconcerto e amarezza tra i Carabinieri, i quali ogni giorno rischiano la vita per garantire sicurezza e legalità ai cittadini.

Per il SIM Carabinieri non è accettabile  che chi alza le mani contro un appartenente alle Forze dell’Ordine possa tornare subito in libertà. Servono norme più severe e una reale tutela per chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato.

Il SIM Carabinieri ribadisce la propria vicinanza ai colleghi feriti, augurando loro una pronta guarigione, e chiede con forza che si apra un serio confronto istituzionale per colmare il divario tra l’enorme responsabilità affidata agli operatori della sicurezza e la continua impunità sotto gli occhi di tutti di chi ogni giorno aggredisce”.

SIM CARABINIERI 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.