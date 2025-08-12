Aggressione a due Carabinieri: arrestato, convalida e immediata liberazione: lo sdegno del SIM Carabinieri

Cavriago – “Il SIM Carabinieri esprime profonda indignazione per quanto accaduto nelle scorse ore, quando due militari dell’Arma sono rimasti feriti a seguito di una violenta aggressione durante un intervento di servizio.

Nonostante la gravità dei fatti e la convalida dell’arresto dell’aggressore, si è assistiti all’ennesima immediata liberazione. Un epilogo che suscita sconcerto e amarezza tra i Carabinieri, i quali ogni giorno rischiano la vita per garantire sicurezza e legalità ai cittadini.

Per il SIM Carabinieri non è accettabile che chi alza le mani contro un appartenente alle Forze dell’Ordine possa tornare subito in libertà. Servono norme più severe e una reale tutela per chi indossa una divisa e rappresenta lo Stato.

Il SIM Carabinieri ribadisce la propria vicinanza ai colleghi feriti, augurando loro una pronta guarigione, e chiede con forza che si apra un serio confronto istituzionale per colmare il divario tra l’enorme responsabilità affidata agli operatori della sicurezza e la continua impunità sotto gli occhi di tutti di chi ogni giorno aggredisce”.

SIM CARABINIERI