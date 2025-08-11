Trump schiera la Guardia Nazionale a Washington

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di voler schierare la Guardia Nazionale a Washington, mettendo il dipartimento di polizia della città sotto il controllo federale. “Questo è il Giorno della Liberazione a Washington DC – ha affermato Trump -. Ci stiamo riprendendo il nostro Campidoglio sotto l’autorità conferitami come presidente degli Stati Uniti. Sto ponendo il Dipartimento Metropolitano e di Polizia sotto il diretto controllo federale.

Inoltre, sto schierando la Guardia Nazionale per aiutare a ristabilire la legge, l’ordine e la sicurezza pubblica a Washington e loro potranno fare il loro lavoro correttamente”.

Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha inoltre aggiunto di voler “salvare la capitale della nazione dal crimine, dallo spargimento di sangue e dallo squallore” citando una serie di episodi, tra cui l’uccisione di uno stagista del Congresso di 21 anni e il pestaggio di un membro dello staff del Dipartimento dell’efficienza governativa durante un tentativo di furto d’auto. Ulteriore punto trattato nella conferenza da Trump è stato quello legato all’importanza di sgomberare i senzatetto dalla capitale degli Stati Uniti. “Faremo uscire i senzatetto dai campus – ha detto – da tutti i nostri parchi in cui ora molte persone non possono camminare”. Trump ha precisato di avere firmato un ordine esecutivo e un memorandum presidenziale prima di tenere la sua conferenza stampa. L’ordine esecutivo invoca i poteri presidenziali ai sensi dell’Home Rule Act per assumere il controllo delle forze di polizia di Washington. Il memorandum presidenziale ordina invece al segretario alla Difesa Pete Hegseth lo schieramento della Guardia Nazionale nella capitale degli Stati Uniti.

