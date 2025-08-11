Proseguono con celerità i lavori di riqualificazione dell’atrio della Scuola ‘Spallanzani’ a Casalgrande

Sabato Sindaco e Assessore alla Scuola Graziella Tosi hanno compiuto un sopralluogo presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Spallanzani” a Casalgrande per valutare lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’atrio. Un passo avanti per una scuola più accessibile e accogliente.

Grazie all’impegno e al finanziamento del Comune, i lavori procedono con grande rapidità.

Un intervento importante, non solo per migliorare l’estetica e la sicurezza degli spazi, ma soprattutto per , favorendo l’accessibilità per tutti e garantendo ’ ̀.

Inclusione, sicurezza e bellezza sono i valori che guidano questo progetto.

Un altro passo concreto per costruire ̀ , funzionali e attente ai bisogni di tutti.