Modena, caldo torrido: il volontariato non va in vacanza con il Ferragosto a Porta Aperta

Anche quest’anno, a Porta Aperta i volontari festeggiano il Ferragosto con gli ospiti dell’associazione con la consueta cocomerata ferragostana.

L’associazione ringrazia tutti i volontari che anche in un giorno particolare come questo, sono presenti il 15 agosto con competenza e disponibilità per distribuire i pasti alle persone che si rivolgono all’associazione.

Nel 2024 la mensa ha preparato e erogato gratuitamente 98.310 pasti, una media di circa 270 pasti ogni giorno. Spesso di questa realtà si conosce soprattutto il servizio della mensa ma sono tante altre le aree e i servizi in cui l’associazione è operativa. Tra questi, si richiama ad esempio il servizio docce attivo ogni giorno dell’anno; così come l’inverno, anche l’estate, con le sue temperature bollenti, non è un periodo facile per chi vive in strada ed è ancora più importante riuscire a mantenere aperto e attivo il servizio docce che nei mesi estivi aumenta la sua attività, passando da 40 a 60 docce offerte gratuitamente tutti i giorni, per un totale di 5500 docce nel periodo estivo.

In questa calda estate, prosegue la campagna di raccolta fondi lanciata da Porta Aperta “Posso farmi una doccia?” rivolta a tutta la cittadinanza. A ogni beneficiario, oltre al necessario per lavarsi (bagnoschiuma, shampoo, asciugamano), viene dato anche ciò di cui ha bisogno per prendersi cura di sé, come lo spazzolino da denti, un cambio di biancheria intima. È possibile donare online sul sito www.portaapertamodena.it; con bonifico bancario presso Emilbanca (Iban: IT 66 M 07072 12901 000000038954 intestato a: Associazione di Volontariato Porta Aperta, causale: Estate 2025); con bollettino postale (conto corrente postale: 000018048413 intestato a Associazione di Volontariato Porta Aperta causale: Estate 2025).