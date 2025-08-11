I gironi e il calendario della XIV edizione del Memorial Nardino Previdi

Le squadre che si contenderanno il titolo saranno dodici suddivise in tre raggruppamenti. Il gruppo A è formato da Sassuolo, Bologna, Helsingor e Kleinburg Nobleton (U17); il B è composto da Hajduk Spalato, Modena, Hellas Verona e Sanmichelese (Under 17); mentre il gruppo C è formato da Roma, Azul Claro Namazu, Carpi e Reggiana.

Mercoledì 3 settembre ci saranno i due anticipi Sassuolo-Bologna (partita inaugurale) e Hellas Verona-Modena.

Il giorno seguente si svolgerà il primo turno del girone eliminatorio: BolognaHelsingor, Kleinburg Nobleton-Sassuolo, Hajduk Spalato-Hellas Verona, Sanmichelese-Modena, Roma-Azul Claro Namazu e Carpi-Reggiana.

Venerdì 5 settembre si giocherà la seconda giornata con 4 match in programma: Kleinburg Nobleton-Helsingor, Sanmichelese-Haiduk Spalato, Reggiana-Roma, Azul Carlo Namazu-Reggiana.

Sabato sarà il giorno dei verdetti: al mattino si sfideranno Sassuolo-Helsingor, Kleinburg Nobleton-Bologna, Hellas Verona-Sanmichelese, Modena-Hajduk Spalato, Roma-Carpi e Reggiana-Azul Claro Namazu. A seguire, nel pomeriggio, si sfideranno le quattro semifinaliste: le prime di ogni girone e la miglior seconda classificata.

Domenica mattina si decreterà la vincente dell’edizione 2025 e a seguire le premiazioni.

Tutte le informazioni aggiornate sul Previdi sono disponibili sul sito web www.memorialprevidi.it, sulla pagina facebook www.facebook.com/MemorialNardinoPrevidi e sulla pagina Instagram del torneo @memorialprevidi.