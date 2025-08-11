Ferragosto a Formigine: gli orari di farmacia e uffici comunali, castello, biblioteca

Anche durante la settimana di Ferragosto, a Formigine non mancheranno i servizi essenziali e le opportunità culturali e ricreative per chi rimane in città.

Il Museo del Castello sarà visitabile anche nella giornata di Ferragosto, venerdì 15 agosto, con apertura dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Da sabato 16 agosto l’orario del fine settimana sarà: sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

La biblioteca comunale sarà regolarmente aperta fino a venerdì 15 agosto, con i consueti orari: la biblioteca Daria Bertolani Marchetti sarà accessibile il lunedì dalle 14.30 alle 19, da martedì a venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 18; la biblioteca Matilda aprirà il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18.30, il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Le biblioteche resteranno chiuse da venerdì 15 a domenica 24 agosto, per poi riaprire regolarmente lunedì 25.

Gli uffici comunali saranno operativi come di consueto, con chiusura prevista solo per venerdì 15 e sabato 16 agosto. In queste giornate resteranno comunque attivi i numeri dedicati alle urgenze dell’Ufficio di Stato Civile (328 1505300) e dell’Ufficio di Polizia mortuaria (059 416200) per denunce di nascita e morte.

La Farmacia comunale resterà aperta con orario continuato dalle 8 alle 20 per l’intera settimana, ad eccezione di venerdì 15 e domenica 17 agosto. Presso la farmacia è sempre possibile effettuare elettrocardiogrammi, holter cardiaci e pressori, esami per glicemia, colesterolo e trigliceridi. Disponibili anche i servizi di attivazione dello SPID.