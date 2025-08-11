lunedì, 11 Agosto 2025
Cordoglio a Castelfranco Emilia per la scomparsa di Ferruccio Veronesi

Castelfranco EmiliaCronaca
Il messaggio del sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano

“A nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Castelfranco Emilia, esprimo il più sentito cordoglio per la scomparsa di Ferruccio Veronesi, giornalista e critico d’arte, nato nella nostra città nel 1928.

La sua lunga e appassionata carriera iniziò nel 1945: negli anni scrisse prima per La Gazzetta di Modena e poi divenne firma autorevole de Il Resto del Carlino, con rubriche dedicate all’arte e alla cultura. Nel gennaio scorso aveva festeggiato il suo 97° compleanno, e fino all’ultimo era animato da quella luce critica e intellettuale che caratterizzava la sua penna finissima.

Ferruccio Veronesi ha rappresentato per noi un punto di riferimento nella diffusione della cultura e dell’arte: la sua scrittura ha saputo raccontare con sensibilità e rigore i linguaggi estetici, diventando un contributo duraturo alla memoria collettiva. La sua dedizione e umanità lasciano un’impronta che sopravviverà alle pagine da lui firmate e continuerà nel ricordo collettivo di questa Comunità.

In questo momento di dolore e riflessione, rivolgo un abbraccio sincero alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarlo”.

