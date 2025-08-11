Castelnuovo Rangone: ai domiciliari uno straniero indagato di violenza sessuale e tentata violenza sessuale

Il 10 agosto scorso, su delega della Procura della Repubblica, i Carabinieri della Stazione

di Castelnuovo Rangone hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura coercitiva degli arresti domiciliari a carico di un uomo 32enne di origini tunisine, indagato dei delitti di violenza sessuale e tentata violenza sessuale nei confronti di due donne.

I due distinti episodi si sono verificati lo scorso 30 luglio 2025 a Castelnuovo Rangone,

quando l’interessato, aggirandosi a bordo di una bicicletta nel parco Rio Gamberi, nella prima occasione approcciava improvvisamente la vittima da tergo, toccandola nelle parti intime mentre camminava per poi allontanarsi rapidamente. Nel secondo caso, a distanza di poco tempo dalla precedente aggressione, sorprendeva la donna alle spalle afferrandola per le braccia, tenendola bloccata e tentando di baciarla sulle labbra, non riuscendo nell’intento per la ferma resistenza della malcapitata, che riusciva a divincolarsi e scappare riparando da terza persona poco distante.

Le immediate denunce dei due episodi ai Carabinieri; le foto scattate dalla prima vittima col

telefono cellulare all’autore del reato che si allontanava in bicicletta e l’immediata acquisizione delle immagini della videosorveglianza comunale presente nel parco, consentivano ai Carabinieri di acquisire celermente gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato che, oltre ad essere individuato fotograficamente da entrambe le vittime, aveva un profilo social registrato a suo nome, nel quale erano state postate foto e video a bordo della medesima bicicletta e con lo stesso abbigliamento indossato proprio nel parco dove erano stati denunciati gli episodi di violenza sessuale.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza

irrevocabile di condanna.