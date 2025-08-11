Calcio, Reggiana: nel pomeriggio il via alla vendita dei biglietti per il match di Coppa Italia con l’Empoli

Sarà attiva dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 11 agosto, la prevendita dei biglietti per la partita Empoli-Reggiana, in programma alle ore 18:00 di venerdì 15 agosto allo stadio “Carlo Castellani” di Empoli e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa.

La prevendita è attiva al Reggiana Official Store, nei punti vendita autorizzati VIVATICKET sul territorio e online sul sito VIVATICKET. Sono 3100 i posti disponibili nel Settore Ospiti ( unico settore valido per i residenti in Emilia-Romagna , con accesso all’area dai varchi 01-02-03-04-05) e saranno in vendita fino alle ore 19:00 di giovedì 14 agosto. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi e non sarà attivo il servizio di cambio nominativo per i titoli d’accesso emessi.

SETTORE OSPITI (prezzo unico) – euro 10,00 (+ diritto di prevendita)