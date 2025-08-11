lunedì, 11 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBologna, oggi l’estradizione in Italia del cittadino tunisino arrestato in Francia per...





Bologna, oggi l’estradizione in Italia del cittadino tunisino arrestato in Francia per maltrattamenti in famiglia

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella giornata di oggi, 11 agosto 2025, S.F. cittadino tunisino gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, arrestato a Rennes in Francia lo scorso 23 luglio su mandato di arresto europeo, sarà estradato in Italia.

L’arrestato giungerà presso lo scalo aereo dell’Aeroporto di Roma Fiumicino e successivamente verrà associato alla Casa Circondariale Rebibbia a disposizione dell’A.G. di Bologna.

L’operazione è il seguito dell’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di     Bologna, che lo scorso dicembre 2024 aveva portato all’emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, nell’ambito del procedimento penale in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia.

Le investigazioni condotte in seguito alla morte di Tania Bellinetti, ex compagna di S.F., avevano consentito di accertare che l’8 aprile 2025, subito dopo il decesso della donna, S.F. aveva raggiunto la Francia attraverso il confine di Ventimiglia, arrivando poi nella città di Rennes dove è stato poi catturato.

L’estradizione è stata resa possibile dalla cooperazione tra lo SCIP ossia il Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia – S.I.RE.NE. – F.A.S.T. ( Fugitive Active Search Team) Italia e F.A.S.T. Francia.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.