Bologna Estate 2025: giovedì 14 agosto si balla in Piazza Maggiore

Giovedì 14 agosto alle 21, Bologna Estate accende Piazza Maggiore con una grande festa popolare nel segno della tradizione bolognese: La Filuzzi in piazza, una serata speciale di musica e ballo per salutare il Ferragosto, organizzata dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna in collaborazione con la Cineteca di Bologna, a chiusura dell’edizione 2025 di Sotto le stelle del cinema. Nel 1974 fu Renato Zangheri ad avere l’idea meravigliosa di portare sul Crescentone migliaia di persone con l’intento di fare festa alla vigilia di Ferragosto.

Come da tradizione, il prossimo 14 agosto La Filuzzi in Piazza propone un appuntamento all’insegna del folklore e della cultura popolare, con la possibilità di ascoltare musica dal vivo e ballare liberamente in un ampio spazio destinato a pista da ballo, con un’iniziativa che valorizza la storia, la cultura e la socialità tipicamente petroniane, legandosi quest’anno ai festeggiamenti per gli 80 anni di Legacoop Bologna che è sponsor della serata.

“Torna in Piazza Maggiore un appuntamento estivo che porta allegria in città in questo periodo di ferie agostane e che rappresenta anche un’occasione per approfondire la tradizione bolognese del 14 agosto in piazza e l’importanza della musica popolare bolognese.” dichiara Marco Piazza, delegato del Sindaco alla Cultura popolare.

A tempo di valzer, mazurke e polke, i quartetti di Massimo Budriesi e Davide Salvi si alterneranno sul palco dove è in programma anche un tributo musicale di approfondimento storico, in occasione dei 200 anni dalla nascita di Johann Strauss e dei 20 anni trascorsi dalla scomparsa di Leonildo Marcheselli, in un unico excursus che dal valzer antico procede verso quello con melodia bolognese, in un viaggio che dal ballo in stile danubiano arriva a quello vivace delle feste di tradizione filuzziana. Ai due grandi personaggi che, in epoche diverse, hanno scritto parte della storia della musica sarà dedicato un piccolo omaggio ad inizio serata con gli archi dell’Ensemble Antiqua Estensis, sotto la direzione del Maestro Giorgio Fabbri e il coinvolgimento dell’organino bolognese suonato da Marco Marcheselli (per i bolognesi Marco Visita) e la chitarra acustica di Paolo Marcheselli. Dopodiché sarà dato il via alle danze sotto le stelle di Piazza Maggiore, con la direzione artistica e la conduzione di Mauro Malaguti. Questa edizione del 14 agosto in Piazza Maggiore è la tappa finale di un lungo calendario di iniziative estive promosse dal Comune di Bologna per valorizzare il grande patrimonio culturale della Filuzzi con la collaborazione del Movimento per il rilancio della Filuzzi a Bologna e in Città metropolitana, nell’ambito del cartellone di eventi Bologna Estate, che ha preso le mosse con il Bologna Portici Festival quando, ad inizio giugno, ha visto allestire la balera sotto le stelle in Piazza della Pace davanti allo Stadio Dall’Ara, e si è poi sviluppato con il progetto Quartieri in ballo che, a luglio, ha portato lezioni e serate di ballo in quattro diverse case di Quartiere della città.