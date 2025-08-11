lunedì, 11 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeEconomiaA luglio lieve rallentamento dell'inflazione a Modena





A luglio lieve rallentamento dell’inflazione a Modena

EconomiaIn evidenza ModenaModena
Tempo di lettura 1 min.

Nic a +1,1% su base annua, -0,1% a livello congiunturale. In aumento utenze, spettacoli e cultura, alimentari

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

È un luglio poco mosso sul fronte dell’inflazione, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle. L’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), calcolato sul territorio comunale di Modena, produce una variazione positiva di +1,1% su base tendenziale annua, affiancata da una contrazione (-0,1%) a livello congiunturale, come emerge dai rilievi dello stesso indicatore, sulla base dei prezzi registrati in città dal servizio Statistica comunale secondo le disposizioni Istat.

A luglio, in particolare, risultano in aumento le divisioni: ricreazione, spettacoli e cultura (+1,3%); abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+1,2%); trasporti (+0,7%); altri beni e servizi (+0,2%); prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,1%) e servizi sanitari e spese per la salute (+0,1%). Calano: servizi ricettivi e di ristorazione (-3,4%); comunicazioni (-0,8%); mobili, articoli e servizi per la casa (-0,3%); bevande alcoliche e tabacchi (-0,2%). Invariate: abbigliamento e calzature; istruzione.

Entrando più nel dettaglio, la divisione che registra l’aumento più marcato è stata quella relativa a “Ricreazione, spettacolo, cultura” (+1,3%) trainata da pacchetti vacanze, servizi ricreativi e sportivi, TV, articoli di cartoleria e libri. Le tensioni al rialzo inerenti ad energia elettrica e gas di rete guidano l’aumento della divisione “Abitazione, acqua, energetici” (+1,2%). Mentre crescono del +0,7% i “Trasporti” a causa degli aumenti di carburanti, manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati, trasporto aereo passeggeri. Aumenti più moderati, invece, per le categorie “Altri beni e servizi” (+0,2%), “Alimentari, bevande alcoliche” (+0,1%) e “Servizi sanitari e spese salute” (+0,1%).

In deciso calo, invece, la divisione “Servizi ricettivi e ristorazione” (-3,4%), influenzata dalla flessione delle spese sui servizi di alloggio. Segno meno anche per le categorie “Comunicazioni” (-0,8%) – con i prezzi di apparecchi telefonici e servizi di telefonia ancora una volta in discesa –, “Mobili, articoli e servizi casa” (-0,3%) e “Bevande alcoliche e tabacchi” (-0,2%).

Risultano invariate, infine, le divisioni “Abbigliamento e calzature” e “Istruzione”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.